Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Манчестер Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 02 мая 2022
Манчестер Юнайтед
02.05.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
9'
Б. Фернандеш
61'
К. Роналду (П)
72'
Р. Варан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Брентфорд
76'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
Замена
Э. Кавани
️️️️
Э. Эланга
75'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Х. Мата
75'
ГОЛ! 3:0!
Р. Варан
Пас отдал
А. Теллес
72'
71'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
71'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
В. Янельт
Замена
Фред
️️️️
Н. Матич
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
61'
Желтая карточка
Н. Матич
54'
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Э. Эланга
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
29
Линделеф
19
Варан
2
Далот
18
Матич
8
Мактоминей
19
Эланга
64
Мата
8
Фернандеш
7
Роналду
3-3-1-2-1
1
Райя
18
Янссон
22
Серенсен
20
Айер
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
23
Нергор
19
Мбемо
24
Эриксен
17
Тони
64
Мата
4
Джонс
4
Джонс
64
Мата
18
Матич
7
Фред
7
Фред
18
Матич
19
Эланга
10
Кавани
10
Кавани
19
Эланга
27
Янельт
10
Да Силва
10
Да Силва
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Setanta Sports
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Тренер «Манчестер Юнайтед» получит меньше 50 миллионов на зимние трансферы
Вчера, 10:29
1
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+