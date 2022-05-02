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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Кызыл-Жар
Кайрат - Кызыл-Жар: обзор матча 02 мая 2022
Кайрат
02.05.2022, понедельник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
45'
С. Астанов
64'
Д. Зорич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Кызыл-Жар
Замена
Д. Усенов
️️️️
Ж. Пауло
90'
+3
89'
Желтая карточка
М. Коне
Замена
В. Швырев
️️️️
А. Шушеначев
87'
73'
Желтая карточка
Ж. Мартинс
70'
Замена
Ж. Мартинс
️️️️
П. Подио
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зорич
63'
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
S. Zivkovic
Замена
Ж. Жалолиддинов
️️️️
А. Ульшин
62'
46'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
А. Панюков
46'
Замена
М. Гурман
️️️️
Р. Есимов
ГОЛ! 1:0!
С. Астанов
45'
37'
Желтая карточка
Р. Есимов
32'
Желтая карточка
Ю. Бушман
Красная карточка
Р. Алвеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
22
Султанбек Астанов
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кызыл-Жар
3
Олег Мурачев
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Руслан Есимов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
18
Дарко Зорич
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
6
Яцек Горальски
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
4
Марк Гурман
ЦФ
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
88
Жан Мартинс
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
2-3-1-4
44
Устименко
5
Васин
4
Касабулат
20
Буранчиев
23
Ульшин
29
Крачковский
16
Алвеш
22
Сейдахмет
11
Шушеначев
11
Пауло
22
Астанов
2-2-5
3
Мурачев
30
12
Коне
10
Бушман
11
Панюков
22
Лобанцев
5
Каршакевич
24
Подио
18
Зорич
23
Ульшин
77
Жалолиддинов
77
Жалолиддинов
23
Ульшин
11
Пауло
47
Усенов
47
Усенов
11
Пауло
11
Шушеначев
18
Швырев
18
Швырев
11
Шушеначев
25
Есимов
4
Гурман
4
Гурман
25
Есимов
30
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
30
24
Подио
88
Мартинс
88
Мартинс
24
Подио
11
Панюков
7
Мульдинов
7
Мульдинов
11
Панюков
Остались в запасе
Кайрат
Кызыл-Жар
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Владимир Логиновский
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайрат - Кызыл-Жар
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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