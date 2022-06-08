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    Расписание матчей 08-06-2022

    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 10 тур
    8 июня, среда
    03:30
    Куяба
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 2 тур, группа A4
    8 июня, среда
    21:45
    Бельгия
    6:1
    Польша
    Матч завершен
    8 июня, среда
    21:45
    Уэльс
    1:2
    Нидерланды
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 2 тур, группа B1
    8 июня, среда
    21:45
    Шотландия
    2:0
    Армения
    Матч завершен
    8 июня, среда
    21:45
    Ирландия
    0:1
    Украина
    Матч завершен
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