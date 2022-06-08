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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Украина
Ирландия - Украина: обзор матча 08 июня 2022
Ирландия
08.06.2022, среда, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Украина
47'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Украина
88'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
С. Сидорчук
80'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Довбик
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ч. Огбене
78'
77'
Желтая карточка
В. Миколенко
72'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
М. Мудрик
72'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Качараба
Замена
А. Брауне
️️️️
С. Кристи
69'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Э. Стивенс
69'
Замена
М. Обафеми
️️️️
К. Робинсон
69'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Д. Иган
62'
Желтая карточка
Д. Каллен
54'
47'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
46'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Зубков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
19
Уильям Кин
ЦФ
9
Майкл Обафеми
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
19
Данил Игнатенко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Келлехер
4
Даффи
15
Иган
15
Кристи
3
Стивенс
22
Коллинс
13
Хендрик
6
Каллен
8
Найт
20
Огбене
7
Робинсон
3-2-2-2-1
1
Лунин
5
Бондарь
6
Сирота
0
Качараба
25
Попов
16
Миколенко
10
Шапаренко
5
Сидорчук
20
Зубков
7
Мудрик
11
Довбик
15
Иган
4
О'Ши
4
О'Ши
15
Иган
3
Стивенс
11
МакКлин
11
МакКлин
3
Стивенс
15
Кристи
18
Брауне
18
Брауне
15
Кристи
20
Огбене
0
Хэмилтон
0
Хэмилтон
20
Огбене
7
Робинсон
9
Обафеми
9
Обафеми
7
Робинсон
0
Качараба
21
Караваев
21
Караваев
0
Качараба
7
Мудрик
17
Пихаленок
17
Пихаленок
7
Мудрик
5
Сидорчук
19
Игнатенко
19
Игнатенко
5
Сидорчук
20
Зубков
15
Цыганков
15
Цыганков
20
Зубков
11
Довбик
14
Сикан
14
Сикан
11
Довбик
Остались в запасе
Ирландия
Украина
23
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
21
Фести Эбоселе
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
19
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Тэлбот
ВР
21
Фести Эбоселе
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
19
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Ирландия - Украина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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