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Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Армения
Шотландия - Армения: обзор матча 08 июня 2022
Шотландия
08.06.2022, среда, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Армения
28'
Э. Ролстон
40'
С. Маккена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Армения
89'
Замена
А. Дашян
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Д. Браун
️️️️
Ч. Адамс
87'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
Р. Кристи
86'
Замена
А. Хики
️️️️
Э. Робертсон
76'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Ролстон
76'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
С. Армстронг
75'
71'
Замена
С. Удо
️️️️
Э. Сперцян
67'
Желтая карточка
Э. Сперцян
46'
Замена
Т. Восканян
️️️️
К. Оганесян
46'
Замена
В. Ангуло
️️️️
А. Григорян
46'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
С. Адамян
45'
+2
Желтая карточка
В. Ароян
Желтая карточка
К. МакГрегор
42'
ГОЛ! 2:0!
С. Маккена
Пас отдал
Д. МакГинн
40'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ролстон
Пас отдал
С. Армстронг
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
10
Че Адамс
ЦФ
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
7
Хорен Байрамян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
0
Аллан Кэмпбелл
ОП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
14
Росс Стюарт
ЦФ
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
21
Рудик Мкртчян
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Гордон
13
Хендри
16
Маккена
22
Ролстон
3
Робертсон
15
Суттар
7
МакГинн
8
МакГрегор
17
Армстронг
11
Кристи
10
Адамс
3-3-1-1-1
1
Юрченко
3
Ароян
0
Мкоян
14
Оганесян
13
Оганесян
5
Григорян
7
Байрамян
11
Барсегян
10
Сперцян
22
Адамян
3
Робертсон
2
Хики
2
Хики
3
Робертсон
22
Ролстон
22
Паттерсон
22
Паттерсон
22
Ролстон
17
Армстронг
4
Мактоминей
4
Мактоминей
17
Армстронг
11
Кристи
14
Стюарт
14
Стюарт
11
Кристи
10
Адамс
0
Браун
0
Браун
10
Адамс
13
Оганесян
4
Восканян
4
Восканян
13
Оганесян
22
Адамян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
22
Адамян
5
Григорян
6
Ангуло
6
Ангуло
5
Григорян
10
Сперцян
8
Удо
8
Удо
10
Сперцян
7
Байрамян
20
Дашян
20
Дашян
7
Байрамян
Остались в запасе
Шотландия
Армения
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
0
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Генри Авагян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
21
Рудик Мкртчян
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
0
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
21
Рудик Мкртчян
ОП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Шотландия - Армения
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
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