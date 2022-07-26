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    Расписание матчей 26-07-2022

    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 19 тур
    26 июля, вторник
    02:00
    Коритиба
    1:0
    Куяба
    Матч завершен
    Россия. МФЛ (2022/2023), 3 тур, группа B
    26 июля, вторник
    11:00
    Локомотив (мол)
    1:3
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    13:00
    Чертаново (мол)
    3:3
    Сочи (мол)
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    17:00
    Академия Кубань
    2:4
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    18:00
    Динамо (мол)
    1:0
    Факел (мол.)
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    18:00
    Ростов (мол)
    3:1
    Химки (мол)
    Матч завершен
    Россия. МФЛ (2022/2023), 3 тур, группа A
    26 июля, вторник
    12:00
    Кр. Советов (мол)
    1:2
    Урал (мол)
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    13:00
    Нижний Новгород (мол)
    2:2
    УОР №5
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    17:00
    ЦСКА (мол)
    1:0
    Торпедо (мол.)
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    17:00
    Зенит (мол)
    2:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    17:00
    Спартак М (мол)
    1:1
    Строгино (мол)
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 2 раунд, ответный матч
    26 июля, вторник
    18:30
    АЕК
    1:2
    (3:4)п
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    20:00
    Шериф
    1:0
    Марибор
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    20:00
    Виктория
    5:0
    ХИК
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    20:30
    Дюделанж
    1:4
    Пюник
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    22:00
    Шэмрок Роверс
    2:1
    Лудогорец
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    22:00
    Шкупи
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Лига конференций (2022/2023), 2 раунд, ответный матч
    26 июля, вторник
    19:00
    Линкольн
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    20:15
    ТНС
    0:0
    Викингур
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    21:00
    Балкани
    6:0
    Ла Фиорита
    Матч завершен
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