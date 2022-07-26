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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линкольн - Тобол
Линкольн - Тобол: обзор матча 26 июля 2022
Линкольн
26.07.2022, вторник, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Тобол
31'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Тобол
82'
Замена
В. Васильев
️️️️
С. Жарынбетов
82'
Замена
Ж. Жумашев
️️️️
Б. Каиров
80'
Желтая карточка
С. Дебле
Замена
Р. Чиполина
️️️️
Нано
74'
74'
Замена
М. Вукадинович
️️️️
З. Тошич
74'
Замена
С. Мужиков
️️️️
А. Тагыберген
Замена
Л. Кашаро
️️️️
К. Гомес
61'
59'
Замена
С. Дебле
️️️️
А. Жаксылыков
31'
ГОЛ! 0:1!
З. Тошич
27'
Желтая карточка
Б. Каиров
Желтая карточка
Нано
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
11
Лайам Уолкер
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
19
Хуанфри
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
4
Julian Britto
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
19
Kyle Clinton
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
88
Finlay Cawthorn
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
5
Милиян Вукадинович
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
3-3-2-2
24
Коулинг
24
Сержант
6
Лопеш
21
Нано
2
Тоскано
8
Яхайя
2
Вайзмэн
11
Уолкер
8
Ронан
9
Гомес
19
Хуанфри
3-4-1-1-1
35
Мокин
5
Томашевич
22
Марочкин
2
Малый
5
Каиров
29
Йованчич
29
Жарынбетов
55
Аманович
8
Тагыберген
18
Тошич
40
Жаксылыков
21
Нано
14
Чиполина
14
Чиполина
21
Нано
9
Гомес
7
Кашаро
7
Кашаро
9
Гомес
29
Жарынбетов
47
Васильев
47
Васильев
29
Жарынбетов
18
Тошич
5
Вукадинович
5
Вукадинович
18
Тошич
8
Тагыберген
7
Мужиков
7
Мужиков
8
Тагыберген
40
Жаксылыков
8
Дебле
8
Дебле
40
Жаксылыков
5
Каиров
7
Жумашев
7
Жумашев
5
Каиров
Остались в запасе
Линкольн
Тобол
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
4
Julian Britto
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
19
Kyle Clinton
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
88
Finlay Cawthorn
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
1
Султан Бусурманов
ВР
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
4
Julian Britto
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
19
Kyle Clinton
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
88
Finlay Cawthorn
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Александр Москаленко
Статистика матча Линкольн - Тобол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
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