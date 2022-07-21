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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тобол - Линкольн
Тобол - Линкольн: обзор матча 21 июля 2022
Тобол
21.07.2022, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Линкольн
65'
А. Жаксылыков
90+1'
Ж. Томашевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тобол - Линкольн
ГОЛ! 2:0!
Ж. Томашевич
Пас отдал
С. Малый
90'
+1
Замена
С. Малый
️️️️
С. Жарынбетов
90'
Замена
В. Васильев
️️️️
З. Тошич
87'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
79'
73'
Замена
К. Гомес
️️️️
Д. Сержант
72'
Замена
J.
️️️️
Л. Уолкер
ГОЛ! 1:0!
А. Жаксылыков
Пас отдал
Ж. Томашевич
65'
Замена
С. Дебле
️️️️
И. Сергеев
64'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
М. Вукадинович
63'
62'
Желтая карточка
К. Ронан
62'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Хуанфри
Желтая карточка
Б. Каиров
43'
Желтая карточка
С. Жарынбетов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
11
Лайам Уолкер
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
19
Хуанфри
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
86
Хавьер Анон
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Мокин
55
Аманович
22
Марочкин
5
Томашевич
5
Каиров
29
Йованчич
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
5
Вукадинович
18
Тошич
37
Сергеев
3-2-2-1
24
Коулинг
24
Сержант
21
Нано
20
Бритто
2
Вайзмэн
2
Тоскано
11
Уолкер
8
Ронан
19
Хуанфри
18
Тошич
47
Васильев
47
Васильев
18
Тошич
29
Жарынбетов
2
Малый
2
Малый
29
Жарынбетов
37
Сергеев
8
Дебле
8
Дебле
37
Сергеев
5
Вукадинович
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
5
Вукадинович
19
Хуанфри
7
Кашаро
7
Кашаро
19
Хуанфри
11
Уолкер
11
11
11
Уолкер
24
Сержант
9
Гомес
9
Гомес
24
Сержант
Остались в запасе
Тобол
Линкольн
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
93
Чиди Осучукву
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
86
Хавьер Анон
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
93
Чиди Осучукву
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
86
Хавьер Анон
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
Главный тренер
Александр Москаленко
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Тобол - Линкольн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
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