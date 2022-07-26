Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Куяба
Коритиба - Куяба: обзор матча 26 июля 2022
Коритиба
26.07.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
40'
А. Манга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Куяба
90'
+5
Желтая карточка
J.
Вторая желтая
Т. Андерсон
88'
Замена
Г. де лос Сантос
️️️️
А. Манга
86'
Желтая карточка
Т. Андерсон
84'
Желтая карточка
Л. Кастан
84'
84'
Желтая карточка
И. Кариус
82'
Замена
Андре
️️️️
Ж. Лукас
74'
Замена
J.
️️️️
R.
Замена
А. Мартинес
️️️️
Л. Гамальо
68'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
R.
68'
Замена
Натанаэл
️️️️
M. Alexandre
67'
65'
Замена
F. Marques
️️️️
R. Gava
65'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Алессон
60'
Желтая карточка
Ж. Виларди
46'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Вальдивия
ГОЛ! 1:0!
А. Манга
40'
Желтая карточка
Энрике
31'
Желтая карточка
M. Alexandre
27'
Желтая карточка
Вал
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Алеф Манга
ЛВ
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
97
Вал
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
20
Вальдивия
АП
16
Игор Кариус
ЦФ
27
Камило
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
14
Pablo García
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
75
Biel
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
33
Kelvin Osorio
ЦП
18
Jenison
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
3-3-2-3
3
Энрике
4
Кастан
6
Эжидио
25
20
97
Вал
11
Манга
14
Пайшао
99
Гамальо
23
2
3-1-5
22
Вальтер
2
Лукас
28
Жоаким
13
Марллон
20
Вальдивия
27
Камило
10
6
Виларди
18
77
Алессон
11
Манга
3
де лос Сантос
3
де лос Сантос
11
Манга
20
19
Андерсон
19
Андерсон
20
2
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
99
Гамальо
9
Мартинес
9
Мартинес
99
Гамальо
10
18
18
10
2
Лукас
21
Андре
21
Андре
2
Лукас
77
Алессон
7
Кафу
7
Кафу
77
Алессон
20
Вальдивия
12
Пирани
12
Пирани
20
Вальдивия
18
19
19
18
Остались в запасе
Коритиба
Куяба
21
Rafael William
ВР
14
Pablo García
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
75
Biel
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
33
Kelvin Osorio
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
14
Pablo García
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
75
Biel
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
16
Christian Rivas
ЦП
33
Kelvin Osorio
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Коритиба - Куяба
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Коритиба
Куяба
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+