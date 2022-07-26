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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шэмрок Роверс - Лудогорец
Шэмрок Роверс - Лудогорец: обзор матча 26 июля 2022
Шэмрок Роверс
26.07.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Лудогорец
21'
А. Грин
88'
А. Эмаху
90+1'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Лудогорец
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Каули
Пас отдал
И. Тиаго
90'
+1
Замена
Г. Терзиев
️️️️
Каули
ГОЛ! 2:0!
А. Эмаху
Пас отдал
Н. Фарруджа
88'
86'
Замена
И. Тиаго
️️️️
П. Сотириу
Желтая карточка
А. Грин
85'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Тауэлл
78'
Замена
Д. Уоттс
️️️️
Г. Берк
71'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Р. Финн
71'
Замена
Р. Гаффни
️️️️
Г. О'Нил
71'
Желтая карточка
Р. Тауэлл
66'
Желтая карточка
Р. Финн
64'
55'
Желтая карточка
Рик
51'
Вторая желтая
Шоу
50'
Желтая карточка
А. Сантана
46'
Замена
С. Делев
️️️️
Б. Текпетей
46'
Замена
Рик
️️️️
К. Десподов
39'
Желтая карточка
Б. Текпетей
24'
Желтая карточка
Шоу
ГОЛ! 1:0!
А. Грин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
1
Алан Маннус
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
2
Энди Лайонс
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
5
Ли Грейс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Шоу
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Шэмрок Роверс
7
Дилан Уоттс
ЦП
20
Джастин Феризай
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
20
Нил Фарруджа
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
1-3-5
2
Хор
2
Гэннон
8
Финн
26
Маккэн
2
Лайонс
5
Грейс
17
Тауэлл
16
О'Нил
10
Берк
4-1-1-3-1
22
Падт
24
Вердон
2
Карничник
32
Пластун
3
Недялков
14
Шоу
80
Сантана
77
Десподов
80
Каули
37
Текпетей
79
Сотириу
10
Берк
7
Уоттс
7
Уоттс
10
Берк
8
Финн
20
Фарруджа
20
Фарруджа
8
Финн
17
Тауэлл
10
Эмаху
10
Эмаху
17
Тауэлл
16
О'Нил
20
Гаффни
20
Гаффни
16
О'Нил
80
Каули
5
Терзиев
5
Терзиев
80
Каули
77
Десподов
37
Рик
37
Рик
77
Десподов
79
Сотириу
9
Тиаго
9
Тиаго
79
Сотириу
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Лудогорец
20
Джастин Феризай
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
20
Джастин Феризай
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Шэмрок Роверс - Лудогорец
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
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