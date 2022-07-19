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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Шэмрок Роверс
Лудогорец - Шэмрок Роверс: обзор матча 19 июля 2022
Лудогорец
19.07.2022, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Шэмрок Роверс
26'
П. Сотириу
35'
П. Сотириу
90+4'
И. Тиаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Шэмрок Роверс
ГОЛ! 3:0!
И. Тиаго
90'
+4
Замена
М. Тиссера
️️️️
П. Сотириу
89'
Замена
И. Тиаго
️️️️
Каули
89'
Желтая карточка
Сисиньо
87'
Замена
С. Делев
️️️️
Рик
78'
78'
Замена
С. Кавана
️️️️
Р. Тауэлл
76'
Замена
С. Гэннон
️️️️
Р. Финн
Замена
К. Десподов
️️️️
Б. Текпетей
71'
61'
Замена
Г. Берк
️️️️
Д. Уоттс
59'
Желтая карточка
Р. Тауэлл
Желтая карточка
Рик
57'
Желтая карточка
Шоу
53'
47'
Желтая карточка
Р. Гаффни
ГОЛ! 2:0!
П. Сотириу
35'
ГОЛ! 1:0!
П. Сотириу
Пас отдал
Каули
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Шоу
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
8
Ронан Финн
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
1
Алан Маннус
ЦФ
5
Ли Грейс
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
2
Энди Лайонс
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Шэмрок Роверс
29
Джек Бирн
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
20
Нил Фарруджа
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Падт
3
Недялков
32
Пластун
24
Вердон
40
Сисиньо
14
Шоу
80
Сантана
80
Каули
37
Текпетей
79
Сотириу
37
Рик
2-3-5
2
Хор
4
Лопеш
8
Финн
7
Уоттс
26
Маккэн
5
Грейс
20
Гаффни
17
Тауэлл
2
Лайонс
16
О'Нил
37
Текпетей
77
Десподов
77
Десподов
37
Текпетей
79
Сотириу
17
Тиссера
17
Тиссера
79
Сотириу
37
Рик
7
Делев
7
Делев
37
Рик
80
Каули
9
Тиаго
9
Тиаго
80
Каули
8
Финн
2
Гэннон
2
Гэннон
8
Финн
17
Тауэлл
11
Кавана
11
Кавана
17
Тауэлл
7
Уоттс
10
Берк
10
Берк
7
Уоттс
Остались в запасе
Лудогорец
Шэмрок Роверс
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
29
Джек Бирн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
20
Нил Фарруджа
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
Остались в запасе
29
Джек Бирн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
20
Нил Фарруджа
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Лудогорец - Шэмрок Роверс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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