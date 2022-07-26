Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Мидтьюлланд
АЕК - Мидтьюлланд: обзор матча 26 июля 2022
АЕК
26.07.2022, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Мидтьюлланд
9'
В. Олатунжи
12'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЕК - Мидтьюлланд
Замена
Р. Мамас
️️️️
Р. Лопеш
118'
114'
Замена
К. Куаку
️️️️
Р. Онидика
Желтая карточка
Б. Гама
100'
Замена
Х. Ромо
️️️️
И. Тричковски
91'
Замена
К. Христофору
️️️️
Р. Росалес
88'
84'
Замена
С. Каба
️️️️
Г. Исаксен
84'
Замена
О. Серенсен
️️️️
Шарлес
Замена
Б. Гама
️️️️
А. Гьюрчо
83'
Желтая карточка
Р. Росалес
78'
73'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Жуниньо
69'
Желтая карточка
Жуниньо
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Олатунжи
65'
Замена
О. Альтман
️️️️
И. Фараж
65'
60'
Желтая карточка
Р. Онидика
46'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
46'
Замена
П. Систо
️️️️
Э. Чилуфья
12'
ГОЛ! 1:1!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
Д. Андерссон
ГОЛ! 1:0!
В. Олатунжи
Пас отдал
И. Фараж
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Анхель Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
7
Гуш Ледеш
ЦФ
11
Имад Фараж
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Деметрис Деметриу
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
14
Генри Андреу
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
45
Исмаэль Касас
ЦФ
33
Никос Энглезу
ЦФ
9
Хосе Ромо
ЦФ
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
3-1-5
12
Пирич
16
Росалес
4
Томович
14
Гарсия
6
Ойер
11
Фараж
33
Олатунжи
9
Гьюрчо
10
Тричковски
7
Ледеш
3-3-2-1-1
1
Олафссон
29
Паулиньо
28
Святченко
2
Андерссон
3
Дальсгаард
25
Онидика
18
Жуниньо
11
Исаксен
35
Шарлес
10
Дрейер
14
Чилуфья
16
Росалес
26
Христофору
26
Христофору
16
Росалес
Лопеш
66
Мамас
66
Мамас
Лопеш
9
Гьюрчо
16
Гама
16
Гама
9
Гьюрчо
11
Фараж
51
Альтман
51
Альтман
11
Фараж
33
Олатунжи
21
Лопеш
21
Лопеш
33
Олатунжи
10
Тричковски
9
Ромо
9
Ромо
10
Тричковски
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
18
Жуниньо
17
Тюхосен
17
Тюхосен
18
Жуниньо
14
Чилуфья
77
Систо
77
Систо
14
Чилуфья
35
Шарлес
18
Серенсен
18
Серенсен
35
Шарлес
25
Онидика
26
Куаку
26
Куаку
25
Онидика
11
Исаксен
9
Каба
9
Каба
11
Исаксен
Остались в запасе
АЕК
Мидтьюлланд
38
Иоаким Тумпас
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Генри Андреу
ЦП
29
Гиоргос Наум
ЦП
45
Исмаэль Касас
ЦФ
33
Никос Энглезу
ЦФ
Главный тренер
Деметрис Деметриу
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Генри Андреу
ЦП
29
Гиоргос Наум
ЦП
45
Исмаэль Касас
ЦФ
33
Никос Энглезу
ЦФ
Остались в запасе
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Деметрис Деметриу
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча АЕК - Мидтьюлланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
ГСЗ
Новости команд
Все
АЕК
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+