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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - АЕК
Мидтьюлланд - АЕК: обзор матча 19 июля 2022
Мидтьюлланд
19.07.2022, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
АЕК
84'
Э. Святченко
81'
А. Гьюрчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - АЕК
ГОЛ! 1:1!
Э. Святченко
Пас отдал
А. Дрейер
84'
82'
Замена
Р. Мамас
️️️️
И. Фараж
82'
Замена
О. Альтман
️️️️
И. Тричковски
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Гьюрчо
Пас отдал
К. Пирич
Замена
С. Каба
️️️️
Г. Исаксен
75'
72'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Олатунжи
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
59'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
59'
Желтая карточка
Шарлес
57'
47'
Желтая карточка
Х. Миличевич
Замена
Шарлес
️️️️
Эвандер
44'
Желтая карточка
Р. Онидика
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Ойер
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
11
Имад Фараж
ЦФ
7
Гуш Ледеш
ЦФ
Главный тренер
Деметрис Деметриу
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
51
Омри Альтман
ЦП
45
Исмаэль Касас
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
28
Святченко
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
14
Чилуфья
1-1-5
12
Пирич
4
Томович
6
Ойер
33
Олатунжи
7
Ледеш
11
Фараж
10
Тричковски
9
Гьюрчо
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
10
Эвандер
35
Шарлес
35
Шарлес
10
Эвандер
11
Исаксен
9
Каба
9
Каба
11
Исаксен
11
Фараж
66
Мамас
66
Мамас
11
Фараж
10
Тричковски
51
Альтман
51
Альтман
10
Тричковски
33
Олатунжи
21
Лопеш
21
Лопеш
33
Олатунжи
Остались в запасе
Мидтьюлланд
АЕК
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
38
Иоаким Тумпас
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ЦФ
Главный тренер
Деметрис Деметриу
Остались в запасе
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
55
Виктор Бак Йенсен
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Деметрис Деметриу
Статистика матча Мидтьюлланд - АЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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