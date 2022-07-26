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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - ХИК
Виктория - ХИК: обзор матча 26 июля 2022
Виктория
26.07.2022, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ХИК
11'
Л. Перница
21'
Я. Сикора
31'
Л. Гейда
73'
Я. Сикора
84'
Я. Климент
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Виктория - ХИК
ГОЛ! 5:0!
Я. Климент
Пас отдал
Л. Холик
84'
80'
Замена
К. Терхо
️️️️
С. Хостикка
Замена
М. Труса
️️️️
Я. Копиц
77'
ГОЛ! 4:0!
Я. Сикора
Пас отдал
М. Гавел
73'
72'
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
М. Пелтола
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
69'
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
63'
Замена
Ф. Каша
️️️️
Л. Гейда
63'
58'
Замена
П. Сойри
️️️️
Мурило
58'
Замена
Ф. Серраренс
️️️️
М. Абубакари
Замена
Л. Холик
️️️️
Р. Ржезник
46'
46'
Замена
П. Араюри
️️️️
Б. Радулович
Желтая карточка
Л. Гейда
34'
ГОЛ! 3:0!
Л. Гейда
Пас отдал
Я. Сикора
31'
ГОЛ! 2:0!
Я. Сикора
Пас отдал
Д. Москера
21'
ГОЛ! 1:0!
Л. Перница
Пас отдал
Л. Калвах
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
ХИК
23
Конор Азар
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
14
Мурило
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
27
Артту Хосконен
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
23
Мартин Йедличка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
14
Ржезник
4
Перница
24
Гавел
2
Гейда
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
49
Сикора
25
Хоры
3-1-1-1-4
23
Азар
5
Тенхо
22
Райтала
14
Мурило
2
Пелтола
56
Хетемай
24
Браун
27
Хосконен
27
Абубакари
25
Радулович
7
Хостикка
14
Ржезник
4
Холик
4
Холик
14
Ржезник
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
2
Гейда
25
Каша
25
Каша
2
Гейда
10
Копиц
46
Труса
46
Труса
10
Копиц
25
Хоры
9
Климент
9
Климент
25
Хоры
25
Радулович
2
Араюри
2
Араюри
25
Радулович
14
Мурило
23
Сойри
23
Сойри
14
Мурило
2
Пелтола
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
2
Пелтола
7
Хостикка
17
Терхо
17
Терхо
7
Хостикка
27
Абубакари
44
Серраренс
44
Серраренс
27
Абубакари
Остались в запасе
Виктория
ХИК
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
23
Мартин Йедличка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
30
Якоб Таннандер
ВР
37
Атому Танака
ЦП
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
23
Мартин Йедличка
ЦФ
20
Каду
ЦФ
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
37
Атому Танака
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Виктория - ХИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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