Тони Коскела
Тренер
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Коскела
|Команда
|ХИК
|Гражданство
|Финляндия
|Дата рождения
|16 февраля 1983
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Коскела
|Команда
|ХИК
|Гражданство
|Финляндия
|Дата рождения
|16 февраля 1983
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ХИК
|10
|3
|5
|2
|Дата
|Матч
|04.08.2022
|Марибор
|0 : 2
|ХИК
|11.08.2022
|ХИК
|1 : 0
|Марибор
|18.08.2022
|ХИК
|1 : 0
|Силькеборг
|25.08.2022
|Силькеборг
|1 : 1
|ХИК
|08.09.2022
|ХИК
|0 : 2
|Бетис
|15.09.2022
|Рома
|3 : 0
|ХИК
|06.10.2022
|ХИК
|1 : 1
|Лудогорец
|13.10.2022
|Лудогорец
|2 : 0
|ХИК
|27.10.2022
|ХИК
|1 : 2
|Рома
|03.11.2022
|Бетис
|3 : 0
|ХИК