Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тони Коскела

    Тренер
    Имя Тони
    Фамилия Коскела
    Команда ХИК
    Гражданство Финляндия
    Дата рождения 16 февраля 1983
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ХИК 10 3 5 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Марибор 0 : 2 ХИК
    11.08.2022 ХИК 1 : 0 Марибор
    18.08.2022 ХИК 1 : 0 Силькеборг
    25.08.2022 Силькеборг 1 : 1 ХИК
    08.09.2022 ХИК 0 : 2 Бетис
    15.09.2022 Рома 3 : 0 ХИК
    06.10.2022 ХИК 1 : 1 Лудогорец
    13.10.2022 Лудогорец 2 : 0 ХИК
    27.10.2022 ХИК 1 : 2 Рома
    03.11.2022 Бетис 3 : 0 ХИК
    • Читайте нас: 
    11