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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - Виктория
ХИК - Виктория: обзор матча 20 июля 2022
ХИК
20.07.2022, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Виктория
50'
Б. Радулович
6'
Т. Хоры (П)
57'
Я. Копиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ХИК - Виктория
85'
Замена
Л. Холик
️️️️
Я. Копиц
85'
Замена
К. Косе
️️️️
Я. Сикора
84'
Желтая карточка
Д. Москера
81'
Замена
Р. Дедич
️️️️
Т. Хоры
Замена
П. Сойри
️️️️
Мурило
79'
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
П. Хетемай
79'
76'
Желтая карточка
Я. Копиц
Желтая карточка
Мурило
70'
Замена
М. Пелтола
️️️️
М. Тенхо
70'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
С. Хостикка
70'
61'
Желтая карточка
П. Буха
57'
ГОЛ! 1:2!
Я. Копиц
ГОЛ! 1:1!
Б. Радулович
Пас отдал
С. Хостикка
50'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Хоры
Желтая карточка
М. Тенхо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Конор Азар
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
14
Мурило
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
25
Боян Радулович
ЦФ
27
Артту Хосконен
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
2
Матти Пелтола
ОП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
23
Мартин Йедличка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
3-2-1-4
23
Азар
5
Тенхо
22
Райтала
14
Мурило
6
Вяяняйнен
56
Хетемай
24
Браун
25
Радулович
27
Абубакари
7
Хостикка
27
Хосконен
4-3-2-1
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
24
Гавел
14
Ржезник
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
49
Сикора
8
Москера
25
Хоры
5
Тенхо
2
Пелтола
2
Пелтола
5
Тенхо
7
Хостикка
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
7
Хостикка
14
Мурило
23
Сойри
23
Сойри
14
Мурило
56
Хетемай
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
56
Хетемай
10
Копиц
4
Холик
4
Холик
10
Копиц
49
Сикора
5
Косе
5
Косе
49
Сикора
25
Хоры
33
Дедич
33
Дедич
25
Хоры
Остались в запасе
ХИК
Виктория
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
23
Мартин Йедличка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
23
Мартин Йедличка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча ХИК - Виктория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ХИК
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ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
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ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Болт Арена
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