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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Марибор
Шериф - Марибор: обзор матча 26 июля 2022
Шериф
26.07.2022, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Марибор
88'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шериф - Марибор
Замена
С. Эвангелу
️️️️
Р. Лушкия
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Штурм
️️️️
М. Ватсон
90'
+2
Замена
Ж. Випотник
️️️️
И. Гуеррико
89'
Желтая карточка
Г. Сикошек
ГОЛ! 1:0!
М. Янсане
88'
Замена
М. Янсане
️️️️
К. Теян
85'
73'
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
Р. Ширк
72'
Желтая карточка
Р. Ширк
Замена
А. Уаттара
️️️️
Пернамбуко
69'
Желтая карточка
Р. Лушкия
56'
56'
Желтая карточка
С. Карич
45'
Замена
И. Гуеррико
️️️️
Н. Цугель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
40
Разак Абалора
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Патрик Кпозо
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
88
Седрик Бадоло
ЦП
61
Рашид Аканби
ЦП
42
Ренан Гедес
ЦФ
10
Реги Лушкия
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
6
Альяж Антолин
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
13
Рок Ширк
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
4
Херон
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Марибор
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
10
Даниэль Штурм
ЛВ
7
Рок Кронаветер
ЦП
19
Лука Божичкович
ЦП
24
Рок Махер
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
3-1-2-1-3
40
Абалора
15
Кики
6
Радельич
3
Кпозо
18
Куабу
88
Бадоло
61
Аканби
98
Пернамбуко
30
Теян
10
Лушкия
42
Гедес
4-2-2-2
81
Бергсен
25
Карич
32
Митрович
19
Ватсон
20
Сикошек
6
Антолин
20
Репас
11
Цугель
77
Брнич
9
Батурина
13
Ширк
10
Лушкия
41
Эвангелу
41
Эвангелу
10
Лушкия
98
Пернамбуко
7
Уаттара
7
Уаттара
98
Пернамбуко
30
Теян
95
Янсане
95
Янсане
30
Теян
11
Цугель
3
Гуеррико
3
Гуеррико
11
Цугель
13
Ширк
7
Кронаветер
7
Кронаветер
13
Ширк
19
Ватсон
10
Штурм
10
Штурм
19
Ватсон
Гуеррико
9
Випотник
9
Випотник
Гуеррико
Остались в запасе
Шериф
Марибор
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
4
Херон
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
19
Лука Божичкович
ЦП
24
Рок Махер
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
4
Херон
ЦФ
Остались в запасе
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
80
Мирко Мутавчич
ПЗ
19
Лука Божичкович
ЦП
24
Рок Махер
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Шериф - Марибор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
Стадион:
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