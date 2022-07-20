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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Шериф
Марибор - Шериф: обзор матча 20 июля 2022
Марибор
20.07.2022, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марибор - Шериф
Желтая карточка
Г. Сикошек
87'
Замена
И. Гуеррико
️️️️
Н. Цугель
82'
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
Д. Штурм
82'
77'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Р. Аканби
Желтая карточка
Н. Митрович
51'
33'
Желтая карточка
С. Радельич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
10
Даниэль Штурм
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
20
Ян Репас
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Шериф
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Патрик Кпозо
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
88
Седрик Бадоло
ЦП
61
Рашид Аканби
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
40
Разак Абалора
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
10
Реги Лушкия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Марибор
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
19
Лука Божичкович
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
13
Рок Ширк
ЦФ
24
Рок Махер
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
4
Херон
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
4-2-3-1
81
Бергсен
22
Милец
19
Ватсон
20
Сикошек
32
Митрович
20
Репас
8
Пихлер
77
Брнич
10
Штурм
11
Цугель
9
Батурина
3-1-2-1-4
15
Кики
6
Радельич
3
Кпозо
18
Куабу
88
Бадоло
61
Аканби
98
Пернамбуко
10
Лушкия
42
Гедес
40
Абалора
95
Янсане
11
Цугель
3
Гуеррико
3
Гуеррико
11
Цугель
10
Штурм
7
Кронаветер
7
Кронаветер
10
Штурм
61
Аканби
7
Уаттара
7
Уаттара
61
Аканби
Остались в запасе
Марибор
Шериф
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
19
Лука Божичкович
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
13
Рок Ширк
ЦФ
24
Рок Махер
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
4
Херон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
19
Лука Божичкович
ЦП
6
Альяж Антолин
ЦП
13
Рок Ширк
ЦФ
24
Рок Махер
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
45
Стиви Амбри
ЛП
3
Чарльз Петро
ОП
4
Херон
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Марибор - Шериф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
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