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    Расписание матчей 15-08-2022

    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 22 тур
    15 августа, понедельник
    00:00
    Америка Минейро
    1:0
    Сантос
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    01:00
    Интернасьонал
    3:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 36 тур
    15 августа, понедельник
    04:00
    Нэшвилл
    1:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    05:00
    Сиэтл
    1:2
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 6 тур, группа 1
    15 августа, понедельник
    14:00
    Арсенал-2
    2:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    17:00
    Пересвет
    0:1
    Рязань
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 6 тур, группа 1
    15 августа, понедельник
    16:00
    Родина-М
    0:0
    Звезда
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 6 тур, группа 2
    15 августа, понедельник
    17:00
    Химик
    0:1
    Динамо-2
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 2 тур
    15 августа, понедельник
    17:30
    Маритиму
    1:2
    Шавиш
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    20:00
    Арука
    1:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    22:30
    Пасуш де Феррейра
    0:3
    Портимоненси
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 1 тур
    15 августа, понедельник
    18:30
    Атлетик
    0:0
    Мальорка
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    20:30
    Хетафе
    0:3
    Атлетико
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    22:30
    Бетис
    3:0
    Эльче
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 2 тур
    15 августа, понедельник
    19:15
    Коньяспор
    0:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    21:45
    Касымпаша
    0:6
    Фенербахче
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 1 тур
    15 августа, понедельник
    19:30
    Верона
    2:5
    Наполи
    Матч завершен
    15 августа, понедельник
    21:45
    Ювентус
    3:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 5 тур
    15 августа, понедельник
    19:30
    Рубин
    3:0
    Кубань
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 17 тур
    15 августа, понедельник
    19:30
    Днепр
    0:7
    Шахтер
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 5 тур
    15 августа, понедельник
    20:00
    Орхус
    1:0
    Люнгбю
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 2 тур
    15 августа, понедельник
    22:00
    Ливерпуль
    1:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
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