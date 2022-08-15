Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Флуминенсе
Интернасьонал - Флуминенсе: обзор матча 15 августа 2022
Интернасьонал
15.08.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Флуминенсе
36'
Ф. Бустос
71'
Алемао
90+3'
К. де Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Флуминенсе
ГОЛ! 3:0!
К. де Пена
90'
+3
89'
Желтая карточка
Маррони
Замена
А. Патрик
️️️️
Вандерсон
84'
Замена
L.
️️️️
Д. Кардозо
84'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
78'
Замена
П. Энрике
️️️️
Маурисио
78'
76'
Замена
Маррони
️️️️
Мартинелли
Желтая карточка
Даниэл
71'
ГОЛ! 2:0!
Алемао
Пас отдал
Вандерсон
71'
70'
Замена
Виллиан
️️️️
Гансо
70'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
59'
Замена
Натан
️️️️
Д. Ариас
46'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Маноэл
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бустос
Пас отдал
Д. Кардозо
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
9
Алемао
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
10
Алан Патрик
АП
26
Эстевао
АП
11
Тайсон
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
40
Roberto
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Натан
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
4-1-1-1-3
42
Даниэл
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
6
Габриэль
5
Кардозо
14
де Пена
18
Маурисио
9
Алемао
94
Вандерсон
3-1-1-1-4
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
26
Маноэл
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
8
Мартинелли
11
Мартинс
14
Кано
38
Паулиста
94
Вандерсон
10
Патрик
10
Патрик
94
Вандерсон
18
Маурисио
7
Энрике
7
Энрике
18
Маурисио
5
Кардозо
28
28
5
Кардозо
9
Алемао
31
31
9
Алемао
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
10
Гансо
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Гансо
8
Мартинелли
38
Маррони
38
Маррони
8
Мартинелли
26
Маноэл
30
Мело
30
Мело
26
Маноэл
11
Ариас
14
Натан
14
Натан
11
Ариас
Остались в запасе
Интернасьонал
Флуминенсе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
11
Тайсон
ЦФ
40
Roberto
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
26
Эстевао
АП
7
Давид
ЛВ
11
Тайсон
ЦФ
40
Roberto
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
88
Yago Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Интернасьонал - Флуминенсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Интернасьонал
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+