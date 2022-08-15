Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Портимоненси
Пасуш де Феррейра - Портимоненси: обзор матча 15 августа 2022
Пасуш де Феррейра
15.08.2022, понедельник, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 3
Завершен
Портимоненси
84'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Портимоненси
84'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Н. Томас
78'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Д. Холсгров
78'
76'
Замена
Эвертон
️️️️
М. Диаби
76'
Замена
З. Уаттара
️️️️
М. Сек
Желтая карточка
Д. Холсгров
73'
66'
Желтая карточка
Ф. Релваш
Желтая карточка
Х. Дельгадо
66'
60'
Желтая карточка
Самуэл
58'
Замена
Э. Жоку
️️️️
П. Эштрела
55'
Желтая карточка
В. Роша
Замена
Н. Филипп Коффи
️️️️
А. Салес
54'
50'
Желтая карточка
П. Эштрела
Желтая карточка
М. Джалу
45'
+3
Красная карточка
Уилтон
16'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Гайтан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
27
Найджел Томас
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
20
Матшой Джалу
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
15
Vasco Sousa
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
9
Уилтон
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Портимоненси
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
7
Эвертон
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
3-4-1-2
1
Жорди
3
Лима
4
Ганшаш
5
Антунеш
46
Пиреш
27
Томас
10
Гайтан
10
Холсгров
15
Дельгадо
9
Салес
20
Джалу
3-1-2-2-1
94
Самуэл
4
Роша
44
Релваш
24
Сек
21
Са
20
Эштрела
44
Диаби
93
Жуниор
10
Оливейра
18
Муфи
27
Томас
2
Фонсека
2
Фонсека
27
Томас
10
Гайтан
9
Уилтон
9
Уилтон
10
Гайтан
9
Салес
19
Коффи
19
Коффи
9
Салес
10
Холсгров
8
8
10
Холсгров
24
Сек
24
Уаттара
24
Уаттара
24
Сек
20
Эштрела
28
Жоку
28
Жоку
20
Эштрела
44
Диаби
7
Эвертон
7
Эвертон
44
Диаби
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
15
Vasco Sousa
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
15
Vasco Sousa
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Портимоненси
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+