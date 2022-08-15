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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эльче
Бетис - Эльче: обзор матча 15 августа 2022
Бетис
15.08.2022, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
28'
Б. Иглесиас
39'
Хуанми
60'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Эльче
89'
Желтая карточка
Й. Мохика
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
87'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Родри
87'
81'
Желтая карточка
Хосан
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
79'
Замена
Ф. Дельгадо
️️️️
А. Руйбаль
79'
Желтая карточка
Хуанми
78'
65'
Замена
Хосан
️️️️
П. Милья
65'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Марти
64'
Желтая карточка
Р. Марти
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Н. Фекир
64'
ГОЛ! 3:0!
Хуанми
60'
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Э. Роко
46'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Фидель
45'
+4
Желтая карточка
Фидель
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
Пас отдал
В. Карвалью
39'
30'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Н. Фекир
28'
Желтая карточка
А. Руйбаль
22'
16'
Желтая карточка
П. Милья
Желтая карточка
Н. Фекир
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
6
Жерар Гумбау
ЦП
11
Пере Милья
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
6
Гонсалес
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
10
Родри
24
Руйбаль
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-1-2-2-1
13
Бадия
13
Паласиос
3
Роко
6
Бигас
22
Мохика
8
Маскарель
18
Дональд
6
Гумбау
11
Милья
10
Фидель
9
Марти
24
Руйбаль
2
Дельгадо
2
Дельгадо
24
Руйбаль
10
Родри
33
Миранда
33
Миранда
10
Родри
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
10
Фекир
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Фекир
3
Роко
16
Гонсалес
16
Гонсалес
3
Роко
10
Фидель
20
Моренте
20
Моренте
10
Фидель
11
Милья
17
Хосан
17
Хосан
11
Милья
9
Марти
9
Понсе
9
Понсе
9
Марти
Остались в запасе
Бетис
Эльче
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Бетис - Эльче
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Бенито Вильямарин
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