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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 15 августа 2022
Хетафе
15.08.2022, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
15'
А. Мората
59'
А. Мората
75'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Атлетико
90'
+1
Желтая карточка
Я. Карраско
83'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
83'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
81'
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Ж. Феликс
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Н. Максимович
64'
62'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Льоренте
62'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Т. Лемар
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
Ж. Феликс
Замена
Порту
️️️️
К. Аленья
58'
Желтая карточка
К. Аленья
55'
Желтая карточка
Э. Унал
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Ж. Феликс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
23
Митрович
22
Дуарте
26
Ангилери
2
Джене
2
Иглесиас
8
Арамбарри
10
Аленья
88
Максимович
19
Унал
20
Майорал
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
28
Витсель
18
Лемар
79
Феликс
21
Мората
88
Максимович
20
Сеоане
20
Сеоане
88
Максимович
10
Аленья
10
Порту
10
Порту
10
Аленья
19
Унал
17
Мата
17
Мата
19
Унал
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Де Пауль
14
Льоренте
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
18
Лемар
7
Гризманн
7
Гризманн
18
Лемар
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
17
Гастон Альварес
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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