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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сантос
Америка Минейро - Сантос: обзор матча 15 августа 2022
Америка Минейро
15.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сантос
14'
П. Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Сантос
86'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Р. Фернандес
86'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
М. Леонардо
Замена
P.
️️️️
R. Cáceres
82'
77'
Замена
Луан
️️️️
В. Заносело
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
П. Габриэл
73'
Замена
Але
️️️️
М. Бенитес
65'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
65'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Эвералдо
65'
58'
Замена
Сандри
️️️️
К. Санчес
58'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
П. Габриэл
Пас отдал
М. Лопес
14'
Желтая карточка
П. Габриэл
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
16
Але
АП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Луан
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
31
Алекс
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
3-1-5
6
Лопес
2
Майдана
27
7
Педро Габриэл
8
Жуниньо
37
Эвералдо
19
Энрике
7
Бенитес
21
Кал
4-1-2-2-1
34
Пауло
22
Мадсон
3
Майкон
4
Бауэрман
6
Джонатан
5
Фернандес
25
Заносело
7
Санчес
21
Барбоза
22
Брага
38
Леонардо
37
Эвералдо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
37
Эвералдо
7
Бенитес
16
Але
16
Але
7
Бенитес
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
27
2
2
27
5
Фернандес
29
Камачо
29
Камачо
5
Фернандес
7
Санчес
6
Сандри
6
Сандри
7
Санчес
25
Заносело
7
Луан
7
Луан
25
Заносело
21
Барбоза
20
Габриэль
20
Габриэль
21
Барбоза
38
Леонардо
11
Ангуло
11
Ангуло
38
Леонардо
Остались в запасе
Америка Минейро
Сантос
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
31
Алекс
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
22
Данило Авелар
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
31
Алекс
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Америка Минейро - Сантос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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