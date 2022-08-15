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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 15 августа 2022
Ливерпуль
15.08.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
61'
Л. Диас
32'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
Желтая карточка
К. Цимикас
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
В. Гуаита
89'
Желтая карточка
О. Эдуард
88'
Замена
М. Олисе
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Эллиот
79'
79'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Т. Митчелл
79'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Э. Эзе
79'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ш. Дукур
68'
Желтая карточка
Д. Уорд
63'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Айю
Замена
Д. Гомес
️️️️
Н. Филлипс
63'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Милнер
63'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Милнер
61'
59'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Красная карточка
Д. Нуньес
57'
Желтая карточка
Л. Диас
40'
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Заа
Пас отдал
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
ЦП
27
Джеффри Шлупп
АП
10
Вилфрид Заа
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Бобби Кларк
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
3
Филлипс
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
20
Милнер
14
Диас
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
3-3-1-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
28
Дукур
3
Митчелл
10
Эзе
27
Шлупп
10
Заа
10
Айю
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Филлипс
2
Гомес
2
Гомес
3
Филлипс
20
Милнер
14
Хендерсон
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Эллиот
14
Карвалью
14
Карвалью
10
Эллиот
3
Митчелл
26
Ричардс
26
Ричардс
3
Митчелл
28
Дукур
19
Хьюз
19
Хьюз
28
Дукур
10
Эзе
19
Миливойевич
19
Миливойевич
10
Эзе
27
Шлупп
17
Олисе
17
Олисе
27
Шлупп
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Сэм Джонстон
ВР
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бобби Кларк
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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