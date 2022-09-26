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    Расписание матчей 26-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 28 тур
    26 сентября, понедельник
    02:00
    Сан-Паулу
    4:0
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 13 тур, группа 1
    26 сентября, понедельник
    11:00
    Сахалин
    1:0
    Авангард
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    14:00
    Арсенал-2
    0:2
    Родина-2
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    14:00
    Сахалинец
    1:1
    Рязань
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Динамо Бр
    1:0
    Пересвет
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Металлург Л
    3:0
    Квант
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Спартак Т
    2:3
    Строгино
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 13 тур, группа 2
    26 сентября, понедельник
    13:00
    Химки-2
    2:3
    Космос
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    13:00
    Знамя
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    15:00
    Коломна
    2:2
    Салют
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Сокол
    3:1
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 13 тур, группа 1
    26 сентября, понедельник
    14:00
    Ядро
    2:2
    Динамо СПб
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    15:00
    Енисей-М
    7:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    15:00
    Родина-М
    0:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    16:00
    Зоркий
    4:0
    Электрон
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    19:00
    Ленинградец
    4:2
    Звезда
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 13 тур, группа 2
    26 сентября, понедельник
    15:00
    Тверь
    2:0
    Динамо-2
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    15:00
    Динамо Вг
    0:0
    Химик
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Знамя Труда
    0:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:00
    Торпедо Вл
    1:4
    Муром
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    18:30
    Спартак К
    4:0
    Чертаново
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа A3
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Англия
    3:3
    Германия
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Венгрия
    0:2
    Италия
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа B3
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Черногория
    0:2
    Финляндия
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Румыния
    4:1
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа C4
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Гибралтар
    1:2
    Грузия
    Матч завершен
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Северная Македония
    0:1
    Болгария
    Матч завершен
    Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа D2
    26 сентября, понедельник
    21:45
    Сан-Марино
    0:4
    Эстония
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    26 сентября, понедельник
    22:00
    Мали
    Замбия
    Не начался
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