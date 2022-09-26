август 2022
сентябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 28 тур
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 13 тур, группа 1
26 сентября, понедельник
18:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 13 тур, группа 2
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 13 тур, группа 1
26 сентября, понедельник
14:00
Матч завершен
26 сентября, понедельник
15:00
Матч завершен
26 сентября, понедельник
19:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 13 тур, группа 2
26 сентября, понедельник
18:00
Матч завершен
26 сентября, понедельник
18:00
Матч завершен
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа A3
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа B3
26 сентября, понедельник
21:45
Матч завершен
26 сентября, понедельник
21:45
Матч завершен
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа C4
Лига наций (2022/2023), 6 тур, группа D2
26 сентября, понедельник
21:45
Матч завершен