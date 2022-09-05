август 2022
сентябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 25 тур
5 сентября, понедельник
00:00
Матч завершен
США. МЛС 2022, 41 тур
5 сентября, понедельник
00:00
Матч завершен
5 сентября, понедельник
00:30
Матч завершен
5 сентября, понедельник
02:30
Матч завершен
5 сентября, понедельник
02:30
Матч завершен
5 сентября, понедельник
04:30
Матч завершен
5 сентября, понедельник
05:00
Матч завершен
5 сентября, понедельник
05:30
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 3 тур
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 9 тур, группа 1
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 2
Казахстан. Премьер-лига 2022, 18 тур
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 9 тур, группа 1
Италия. Серия А (2022/2023), 5 тур
Россия. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 8 тур
5 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 5 тур
Турция. Суперлига (2022/2023), 5 тур
5 сентября, понедельник
21:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 8 тур
5 сентября, понедельник
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 4 тур
5 сентября, понедельник
22:00
Матч завершен