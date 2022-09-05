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    Расписание матчей 05-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 25 тур
    5 сентября, понедельник
    00:00
    Атлетико Гойяненсе
    0:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    01:00
    Куяба
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 41 тур
    5 сентября, понедельник
    00:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    3:0
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    00:30
    Портленд
    2:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    0:0
    Колорадо
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    02:30
    Торонто
    3:4
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    04:00
    Сиэтл
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    04:30
    Сан-Хосе
    2:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    05:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес
    2:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 3 тур
    5 сентября, понедельник
    13:00
    Минай
    1:1
    Колос
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    15:00
    Александрия
    1:3
    Металлист
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 9 тур, группа 1
    5 сентября, понедельник
    13:00
    Строгино
    4:1
    Пересвет
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 2
    5 сентября, понедельник
    13:00
    Химки-2
    1:2
    Знамя
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 18 тур
    5 сентября, понедельник
    16:00
    Кайрат
    2:3
    Тобол
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    17:00
    Актобе
    1:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    18:00
    Астана
    4:0
    Акжайык
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 9 тур, группа 1
    5 сентября, понедельник
    19:00
    Электрон
    1:4
    Ядро
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 5 тур
    5 сентября, понедельник
    19:30
    Монца
    0:2
    Аталанта
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    19:30
    Салернитана
    2:2
    Эмполи
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Торино
    1:0
    Лечче
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
    5 сентября, понедельник
    20:00
    Торпедо
    0:1
    Ростов
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 8 тур
    5 сентября, понедельник
    20:00
    Орхус
    2:3
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 5 тур
    5 сентября, понедельник
    21:00
    Боавишта
    1:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    23:15
    Шавиш
    1:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 5 тур
    5 сентября, понедельник
    21:00
    Галатасарай
    2:1
    Газиантеп
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 8 тур
    5 сентября, понедельник
    22:00
    Мидлсбро
    1:0
    Сандерленд
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 4 тур
    5 сентября, понедельник
    22:00
    Вальядолид
    1:0
    Альмерия
    Матч завершен
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