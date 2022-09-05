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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Тобол
Кайрат - Тобол: обзор матча 05 сентября 2022
Кайрат
05.09.2022, понедельник, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Тобол
53'
А. Шушеначев
90+1'
Г. Алыкулов (П)
26'
И. Сергеев
42'
А. Жаксылыков
77'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Тобол
Желтая карточка
Г. Алыкулов
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Г. Алыкулов
90'
+1
83'
Замена
А. Марочкин
️️️️
И. Сергеев
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Ж. Пауло
79'
Замена
В. Швырев
️️️️
А. Шушеначев
79'
77'
ГОЛ! 1:3!
И. Сергеев
74'
Замена
️️️️
А. Тагыберген
74'
Замена
Ч. Осучукву
️️️️
С. Мужиков
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
Д. Усенов
71'
Замена
А. Ульшин
️️️️
А. Буранчиев
71'
63'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
А. Жаксылыков
ГОЛ! 1:2!
А. Шушеначев
53'
Желтая карточка
С. Астанов
50'
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Жаксылыков
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Тобол
1
Тимур Акмурзин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Душан Йованчич
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Тобол
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
93
Чиди Осучукву
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
4-3-3
44
Устименко
6
Садыбеков
4
Касабулат
5
Васин
5
Кургин
20
Буранчиев
47
Усенов
22
Астанов
11
Пауло
9
Абдулла
11
Шушеначев
4-1-3-2
1
Акмурзин
5
Каиров
5
Томашевич
2
Малый
55
Аманович
29
Йованчич
8
Тагыберген
7
Мужиков
5
Вукадинович
37
Сергеев
40
Жаксылыков
20
Буранчиев
23
Ульшин
23
Ульшин
20
Буранчиев
11
Пауло
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Пауло
47
Усенов
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
47
Усенов
11
Шушеначев
18
Швырев
18
Швырев
11
Шушеначев
37
Сергеев
22
Марочкин
22
Марочкин
37
Сергеев
40
Жаксылыков
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
40
Жаксылыков
7
Мужиков
93
Осучукву
93
Осучукву
7
Мужиков
Остались в запасе
Кайрат
Тобол
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
47
Владислав Васильев
АП
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
Остались в запасе
47
Владислав Васильев
АП
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Александр Москаленко
Статистика матча Кайрат - Тобол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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