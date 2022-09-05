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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Колорадо
Ди Си Юнайтед - Колорадо: обзор матча 05 сентября 2022
Ди Си Юнайтед
05.09.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 41 тур
0 : 0
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Колорадо
90'
+5
Желтая карточка
S. Beitashour
84'
Желтая карточка
Д. Рубио
83'
Замена
M.
️️️️
С. Николсон
Замена
Р. Моррисон
️️️️
C. Durkin
77'
Замена
K. Smith
️️️️
M. Rodríguez
77'
74'
Желтая карточка
Г. Зардес
Замена
О. Камара
️️️️
М. Берри
68'
Пенальти не реализован!
К. Бентеке
66'
62'
Замена
J. Lewis
️️️️
М. Барриос
Желтая карточка
С. Бирнбаум
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ди Си Юнайтед
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
12
Drew Skundrich
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Max
ЦФ
4-2-5
3
15
Бирнбаум
6
Канус
31
Нахар
26
Пальссон
65
8
18
27
Берри
20
Бентеке
2
Пинес
3-3-5
5
Абубакар
2
16
Эстевес
19
Николсон
6
Акоста
7
Барриос
23
Ярброу
33
13
11
Рубио
9
Зардес
8
11
Моррисон
11
Моррисон
8
27
Берри
9
Камара
9
Камара
27
Берри
65
17
17
65
7
Барриос
14
14
7
Барриос
19
Николсон
22
22
19
Николсон
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Колорадо
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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