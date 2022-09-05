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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Ростов
Торпедо - Ростов: обзор матча 05 сентября 2022
Торпедо
05.09.2022, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
90+9'
М. Осипенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Ростов
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Осипенко
Желтая карточка
Е. Бабурин
90'
+7
Желтая карточка
А. Самсонов
90'
+6
Желтая карточка
О. Кожемякин
90'
+3
Желтая карточка
И. Кутепов
90'
+1
Замена
М. Коста
️️️️
Д. Караев
87'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
И. Енин
81'
69'
Замена
Е. Голенков
️️️️
К. Щетинин
Желтая карточка
И. Енин
59'
Замена
А. Померко
️️️️
Б. Рейхмен
56'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Лебеденко
56'
46'
Замена
А. Миронов
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
И. Лебеденко
44'
Желтая карточка
Б. Рейхмен
19'
16'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Д. Терентьев
Желтая карточка
Х. Эркинов
13'
Желтая карточка
И. Смольников
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Бабурин
44
Самсонов
22
Кожемякин
2
Кутепов
8
Смольников
35
Енин
52
Нетфуллин
56
Рейхмен
11
Эркинов
10
Лебеденко
10
Караев
4-1-1-3-1
30
Песьяков
43
Терентьев
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
47
Уткин
8
Тугарев
10
Щетинин
7
Полоз
27
Комличенко
56
Рейхмен
20
Померко
20
Померко
56
Рейхмен
35
Енин
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
35
Енин
10
Лебеденко
90
Турищев
90
Турищев
10
Лебеденко
10
Караев
9
Коста
9
Коста
10
Караев
43
Терентьев
23
Чернов
23
Чернов
43
Терентьев
7
Полоз
8
Миронов
8
Миронов
7
Полоз
10
Щетинин
69
Голенков
69
Голенков
10
Щетинин
Остались в запасе
Торпедо
Ростов
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Николай Савичев
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Торпедо - Ростов
9
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
9
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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