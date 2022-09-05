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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Газиантеп
Галатасарай - Газиантеп: обзор матча 05 сентября 2022
Галатасарай
05.09.2022, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
36'
Б. Гомис
90+1'
С. Кициу (АГ)
27'
А. Сагаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Газиантеп
90'
+1
Желтая карточка
С. Кициу
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Кициу
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ф. Соялп
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Л. Торрейра
86'
82'
Замена
В. Велиу
️️️️
А. Сагаль
Замена
Б. Кутлу
️️️️
С. Оливейра
77'
77'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Пармак
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Гомис
76'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Д. Мертенс
76'
Пенальти не реализован!
Б. Гомис
71'
59'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Ж. Фигейредо
59'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Эскихеллак
55'
Желтая карточка
М. Эскихеллак
Замена
Э. Байрам
️️️️
К. Актюркоглу
46'
45'
+6
Желтая карточка
А. Максим
Желтая карточка
Л. Торрейра
45'
Вторая желтая
А. Бартакжи
45'
39'
Желтая карточка
Г. Гювенк
Желтая карточка
С. Оливейра
39'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
36'
Желтая карточка
А. Бартакжи
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Сагаль
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
11
Акгюн
27
Оливейра
7
Актюркоглу
18
Гомис
10
Мертенс
3-3-4
19
Гювенк
23
Ганоушек
70
Кициу
3
Джилободжи
8
Евтович
44
Максим
6
Пармак
25
Фигейредо
28
Сагаль
19
Эскихеллак
5
Эрсой
7
Актюркоглу
23
Байрам
23
Байрам
7
Актюркоглу
27
Оливейра
10
Кутлу
10
Кутлу
27
Оливейра
10
Мертенс
53
Йилмаз
53
Йилмаз
10
Мертенс
34
Торрейра
8
Акбаба
8
Акбаба
34
Торрейра
18
Гомис
9
Сеферович
9
Сеферович
18
Гомис
6
Пармак
8
Соялп
8
Соялп
6
Пармак
19
Эскихеллак
8
Маркович
8
Маркович
19
Эскихеллак
28
Сагаль
7
Велиу
7
Велиу
28
Сагаль
25
Фигейредо
17
Пекхарт
17
Пекхарт
25
Фигейредо
Остались в запасе
Галатасарай
Газиантеп
1
Окан Кочук
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Газиантеп
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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