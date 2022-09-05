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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Атланта Юнайтед
Портленд - Атланта Юнайтед: обзор матча 05 сентября 2022
Портленд
05.09.2022, понедельник, 00:30
США. МЛС, 41 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
38'
С. Морено (П)
82'
Д. Асприлья (П)
88'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Атланта Юнайтед
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
М. Морено
87'
Замена
М. Морено
️️️️
С. Соса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Асприлья
82'
Желтая карточка
Д. Асприлья
78'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
75'
Замена
Д. Айяла
️️️️
К. Паредес
75'
Замена
Я. Незгода
️️️️
С. Бланко
66'
63'
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Уайли
63'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Сиснерос
46'
Замена
А. Сейдич
️️️️
Ф. Ибарра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Морено
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
АП
15
Алан Франко
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
13
Жупарич
18
МакГроу
28
Туилома
21
Чара
8
Паредес
29
Бланко
10
Морено
8
Чара
27
Асприлья
4-1-5
1
11
Леннон
15
Гутман
12
Уайли
44
Пурата
23
Алмада
15
Франко
5
Ибарра
5
Соса
7
Араухо
18
Сиснерос
8
Паредес
22
Айяла
22
Айяла
8
Паредес
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
29
Бланко
11
Незгода
11
Незгода
29
Бланко
5
Ибарра
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Ибарра
12
Уайли
7
Москера
7
Москера
12
Уайли
5
Соса
10
Морено
10
Морено
5
Соса
18
Сиснерос
77
Мартинес
77
Мартинес
18
Сиснерос
Остались в запасе
Портленд
Атланта Юнайтед
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Остались в запасе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Портленд - Атланта Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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