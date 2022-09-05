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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сандерленд
Мидлсбро - Сандерленд: обзор матча 05 сентября 2022
Мидлсбро
05.09.2022, понедельник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
25'
Р. МакГри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Сандерленд
Желтая карточка
Т. Смит
90'
+2
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. Муньис
90'
Замена
М. Бола
️️️️
А. Моуатт
89'
Желтая карточка
И. Джонс
80'
76'
Замена
️️️️
Л. Гуч
75'
Замена
Б. Райт
️️️️
Д. Киркин
Желтая карточка
М. Крукс
72'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Р. МакГри
68'
68'
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
А. Притчард
68'
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Робертс
Замена
А. Дейкстел
️️️️
П. МакНэйр
51'
41'
Желтая карточка
А. Притчард
Желтая карточка
М. Кларк
40'
Желтая карточка
П. МакНэйр
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. МакГри
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
2
Том Смит
ПЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
28
Джей Матете
ЦФ
3-5-1-1
1
Робертс
5
Кларк
17
МакНэйр
23
Фрай
3
Гилс
8
МакГри
16
Хаусон
25
Крукс
20
Моуатт
25
Джонс
9
Муньис
2-4-1-3
22
Паттерсон
23
Батт
30
Эванс
6
Нил
10
Притчард
13
О'Найен
19
Киркин
47
Кларк
7
Гуч
31
Стюарт
9
Симмс
20
Моуатт
16
Бола
16
Бола
20
Моуатт
17
МакНэйр
2
Дейкстел
2
Дейкстел
17
МакНэйр
9
Муньис
2
Смит
2
Смит
9
Муньис
8
МакГри
20
Уотмор
20
Уотмор
8
МакГри
19
Киркин
3
Райт
3
Райт
19
Киркин
16
Робертс
16
Робертс
10
Притчард
44
Эмблтон
44
Эмблтон
10
Притчард
Робертс
16
Диалло
16
Диалло
Робертс
Остались в запасе
Мидлсбро
Сандерленд
12
Люк Дэниэльс
ВР
9
Мэттью Хопп
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
9
Мэттью Хопп
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Мидлсбро - Сандерленд
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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