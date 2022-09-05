Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Эмполи
Салернитана - Эмполи: обзор матча 05 сентября 2022
Салернитана
05.09.2022, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
39'
П. Маццокки
61'
Б. Диа
31'
М. Сатриано
81'
С. Ламмерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Эмполи
Желтая карточка
Г. Кастанос
90'
+1
87'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Б. Диа
82'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
П. Маццокки
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
С. Ламмерс
77'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Грасси
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Д. Маджоре
72'
66'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Л. Хендерсон
ГОЛ! 2:1!
Б. Диа
Пас отдал
Т. Вилена
61'
57'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Н. Хаас
57'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
М. Пьяца
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Н. Гьембер
56'
Замена
К. Пентек
️️️️
Ф. Бонаццоли
56'
Желтая карточка
Л. Кулибали
42'
Желтая карточка
П. Маццокки
40'
ГОЛ! 1:1!
П. Маццокки
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Сатриано
Пас отдал
Л. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Салернитана
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-4-2
55
Сепе
6
Бронн
23
Гьембер
17
Фасио
2
Маццокки
18
Маджоре
29
Кулибали
52
Вилена
87
Кандрева
90
Бонаццоли
22
Диа
4-3-3
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
65
Паризи
32
Хаас
33
Грасси
6
Хендерсон
29
Ламмерс
10
Сатриано
7
Пьяца
2
Маццокки
6
Брадарич
6
Брадарич
2
Маццокки
23
Гьембер
24
Данильюк
24
Данильюк
23
Гьембер
18
Маджоре
20
Кастанос
20
Кастанос
18
Маджоре
90
Бонаццоли
9
Пентек
9
Пентек
90
Бонаццоли
22
Диа
22
Ботхейм
22
Ботхейм
22
Диа
7
Пьяца
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
7
Пьяца
32
Хаас
23
Бандинелли
23
Бандинелли
32
Хаас
33
Грасси
18
Марин
18
Марин
33
Грасси
6
Хендерсон
10
Байрами
10
Байрами
6
Хендерсон
Остались в запасе
Салернитана
Эмполи
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Салернитана - Эмполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
Все
Салернитана
Эмполи
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+