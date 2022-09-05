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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Динамо Хьюстон
Сиэтл - Динамо Хьюстон: обзор матча 05 сентября 2022
Сиэтл
05.09.2022, понедельник, 04:00
США. МЛС, 41 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
60'
Н. Толо
76'
F. Montero
26'
Д. Стерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
А. Русняк
85'
Замена
К. Роу
️️️️
Д. Атенсио
83'
Желтая карточка
F. Montero
77'
ГОЛ! 2:1!
F. Montero
Пас отдал
Н. Толо
76'
Пенальти не реализован!
Н. Лодейро
74'
63'
Желтая карточка
Г. Дорси
ГОЛ! 1:1!
Н. Толо
60'
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Лейва
56'
56'
Замена
Т. Хадебе
️️️️
Т. Паркер
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стерес
Пас отдал
А. Карраскилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Динамо Хьюстон
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
4-3-1-2
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
3
Арреага
16
Рольдан
6
Лейва
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
9
Руидиас
12
Атенсио
1-1-3-5
12
Кларк
26
Паркер
22
Вера
8
Карраскилья
22
Пико
21
Бэйрд
5
Стерес
11
Феррейра
8
Родригес
29
Джанкуа
24
Дорси
12
Атенсио
22
Роу
22
Роу
12
Атенсио
6
Лейва
12
12
6
Лейва
26
Паркер
15
Хадебе
15
Хадебе
26
Паркер
Остались в запасе
Сиэтл
Динамо Хьюстон
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Сиэтл - Динамо Хьюстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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