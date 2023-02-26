Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Теб Рамос

    Тренер
    Имя Теб
    Фамилия Рамос
    Команда Хьюстон
    Гражданство США
    Дата рождения 21 сентября 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Цинциннати 2 : 1 Хьюстон США. МЛС, 1 тур
    05.03.2023 Нью-Инглэнд Революшн 3 : 0 Хьюстон США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хьюстон 34 0 2 32
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Цинциннати 2 : 1 Хьюстон
    05.03.2023 Нью-Инглэнд Революшн 3 : 0 Хьюстон
    19.03.2023 Хьюстон 0 : 0 Остин
    26.03.2023 Хьюстон 0 : 0 Нью-Йорк Сити
    02.04.2023 Сан-Хосе 0 : 0 Хьюстон
    09.04.2023 Хьюстон 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    16.04.2023 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 0 Хьюстон
    23.04.2023 Хьюстон 0 : 0 Интер
    30.04.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Хьюстон
    07.05.2023 Хьюстон 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    14.05.2023 Хьюстон 0 : 0 Сиэтл
    18.05.2023 Миннесота Юнайтед 0 : 0 Хьюстон
    21.05.2023 Даллас 0 : 0 Хьюстон
    28.05.2023 Хьюстон 0 : 0 Остин
    01.06.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Хьюстон
    04.06.2023 Сент-Луис 0 : 0 Хьюстон
    11.06.2023 Хьюстон 0 : 0 Лос-Анджелес
    22.06.2023 Хьюстон 0 : 0 Сан-Хосе
    25.06.2023 Остин 0 : 0 Хьюстон
    02.07.2023 Сиэтл 0 : 0 Хьюстон
    09.07.2023 Хьюстон 0 : 0 Канзаc Сити
    13.07.2023 Хьюстон 0 : 0 Миннесота Юнайтед
    16.07.2023 Колорадо 0 : 0 Хьюстон
    21.08.2023 Хьюстон 0 : 0 Портленд
    27.08.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Хьюстон
    31.08.2023 Хьюстон 0 : 0 Коламбус
    03.09.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Хьюстон
    17.09.2023 Хьюстон 0 : 0 Сент-Луис
    21.09.2023 Хьюстон 0 : 0 Ванкувер Уайткепс
    24.09.2023 Канзаc Сити 0 : 0 Хьюстон
    01.10.2023 Хьюстон 0 : 0 Даллас
    05.10.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Хьюстон
    08.10.2023 Хьюстон 0 : 0 Колорадо
    22.10.2023 Портленд 0 : 0 Хьюстон
    • Читайте нас: 
    11