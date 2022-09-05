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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лечче
Торино - Лечче: обзор матча 05 сентября 2022
Торино
05.09.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
40'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Лечче
84'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ж. Гонсалес
Замена
А. Санабрия
️️️️
П. Пеллегри
81'
Замена
О. Эйна
️️️️
В. Лазаро
81'
74'
Замена
П. Родригес
️️️️
К. Бистрович
65'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
65'
Замена
М. Листковски
️️️️
Л. Банда
Замена
А. Буонджорно
️️️️
П. Схюрс
64'
Замена
К. Линетти
️️️️
Э. Ильхан
64'
Желтая карточка
П. Схюрс
56'
53'
Желтая карточка
М. Юльманн
Желтая карточка
Э. Ильхан
53'
46'
Замена
Р. Уден
️️️️
Ф. Ди Франческо
ГОЛ! 1:0!
Н. Влашич
Пас отдал
М. Войвода
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
45
Никола Влашич
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
19
Лазаро
26
Джиджи
4
Схюрс
15
Родригес
23
Войвода
23
Лукич
6
Ильхан
28
Радоньич
45
Влашич
9
Пеллегри
4-1-2-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
13
Туйя
25
Галло
23
Юльманн
16
Гонсалес
8
Бистрович
19
Банда
29
Ди Франческо
9
Сесай
4
Схюрс
4
Буонджорно
4
Буонджорно
4
Схюрс
19
Лазаро
34
Эйна
34
Эйна
19
Лазаро
6
Ильхан
17
Линетти
17
Линетти
6
Ильхан
9
Пеллегри
19
Санабрия
19
Санабрия
9
Пеллегри
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
10
Уден
10
Уден
29
Ди Франческо
19
Банда
29
Листковски
29
Листковски
19
Банда
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
8
Бистрович
21
Родригес
21
Родригес
8
Бистрович
Остались в запасе
Торино
Лечче
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Торино - Лечче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
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