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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Нордшелланд
Орхус - Нордшелланд: обзор матча 05 сентября 2022
Орхус
05.09.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Нордшелланд
28'
С. Хауген
90+4'
С. Греннинг
45+4'
А. Шельдеруп (П)
80'
Л. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Нордшелланд
ГОЛ! 2:2!
С. Греннинг
90'
+4
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
86'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
86'
80'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кулибали
Пас отдал
О. Антман
80'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
К. Хансен
Желтая карточка
М. Эмиль Мадсен
79'
79'
Замена
О. Антман
️️️️
А. Шельдеруп
Замена
К. Якоб
️️️️
Т. Кристенсен
78'
Замена
С. Греннинг
️️️️
П. Мортенсен
70'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Т. Мельгор
70'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шельдеруп
Желтая карточка
Ф. Тингагер
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
С. Хауген
Пас отдал
Т. Мельгор
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
17
Кевин Якоб
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Нордшелланд
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
19
Кал
21
Мадсен
23
Андерсон
6
Поульсен
14
Мельгор
31
Кристенсен
9
Хауген
9
Мортенсен
31
Биссек
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
10
Диоманде
2
Бидструп
9
Хансен
21
Шельдеруп
39
Нагало
2
Вилладсен
13
Хансен
7
Нуама
3
Фрезе
31
Кристенсен
17
Якоб
17
Якоб
31
Кристенсен
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
14
Мельгор
29
Брандхоф
29
Брандхоф
14
Мельгор
9
Мортенсен
17
Греннинг
17
Греннинг
9
Мортенсен
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
21
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
21
Шельдеруп
4
Хансен
24
Свенссон
24
Свенссон
4
Хансен
Остались в запасе
Орхус
Нордшелланд
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
Остались в запасе
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Орхус - Нордшелланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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