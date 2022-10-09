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    Расписание матчей 09-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 31 тур
    9 октября, воскресенье
    01:00
    Куяба
    1:2
    Фламенго
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    03:00
    Коринтианс
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Интернасьонал
    4:2
    Гойас
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    0:1
    Ботафого
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    22:00
    Форталеза
    2:0
    Аваи
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 13 тур
    9 октября, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    1:2
    Рубин
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Краснодар-2
    0:0
    Волга
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Акрон
    0:0
    Кубань
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Волгарь
    0:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Шинник
    2:0
    Велес
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо Мх
    0:1
    Уфа
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Балтика
    2:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Родина
    0:2
    Енисей
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 12 тур
    9 октября, воскресенье
    11:00
    Динамо
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    12:30
    Урал-2
    2:2
    Тюмень
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    2:1
    Торпедо Миасс
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Химик-Август
    1:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Носта
    1:2
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 15 тур, группа 1
    9 октября, воскресенье
    11:00
    Енисей-М
    2:2
    Звезда
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    20:00
    Динамо СПб
    0:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 6 тур
    9 октября, воскресенье
    13:00
    Днепр-1
    3:0
    Заря
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Кривбасс
    0:0
    Минай
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    3:0
    Рух
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 22 тур
    9 октября, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    0:0
    Туран
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    13:00
    Атырау
    1:2
    Кайрат
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Тараз
    0:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Астана
    6:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Мактаарал
    1:0
    Акжайык
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 9 тур
    9 октября, воскресенье
    13:15
    Гоу Эхед Иглс
    0:0
    Камбур
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    2:0
    Твенте
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    1:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:45
    Херенвен
    0:1
    ПСВ
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:00
    Витесс
    1:2
    Фортуна
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 9 тур
    9 октября, воскресенье
    13:30
    Торино
    1:1
    Эмполи
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    2:2
    Аталанта
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Монца
    2:0
    Специя
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Салернитана
    2:1
    Верона
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Кремонезе
    1:4
    Наполи
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:45
    Рома
    2:1
    Лечче
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 24 тур
    9 октября, воскресенье
    13:30
    Энергетик-БГУ
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:30
    Ислочь
    2:0
    Белшина
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:30
    Неман
    2:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 14 тур
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Хаддерсфилд Таун
    2:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 12 тур
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Спартак
    5:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:30
    Торпедо
    0:0
    Пари НН
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:30
    Оренбург
    2:1
    Ахмат
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Ростов
    3:2
    Краснодар
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 10 тур
    9 октября, воскресенье
    14:00
    Монпелье
    0:2
    Монако
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    2:3
    Страсбур
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Клермон
    2:1
    Осер
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Ницца
    3:2
    Труа
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Брест
    1:2
    Лорьян
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:05
    Ренн
    3:0
    Нант
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:45
    Лилль
    1:0
    Ланс
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 9 тур
    9 октября, воскресенье
    14:30
    Умраниеспор
    2:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Хатайспор
    1:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    5:4
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 11 тур
    9 октября, воскресенье
    14:30
    Мехелен
    1:3
    Андерлехт
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Эйпен
    0:4
    Гент
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:30
    Шарлеруа
    0:1
    Стандард
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    22:00
    Юнион СЖ
    2:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 12 тур
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Кубань Холдинг
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Ротор
    0:0
    Чайка
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 8 тур
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Вальядолид
    0:0
    Бетис
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:15
    Кадис
    2:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:30
    Реал Сосьедад
    1:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    22:00
    Барселона
    1:0
    Сельта
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 12 тур
    9 октября, воскресенье
    15:00
    Орхус
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Оденсе
    1:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:00
    Рандерс
    2:3
    Брондбю
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 10 тур
    9 октября, воскресенье
    15:15
    Серветт
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:30
    Лугано
    1:0
    Базель
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:30
    Цюрих
    0:0
    Винтертур
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 11 тур
    9 октября, воскресенье
    15:30
    Вольфсберг
    1:2
    Рид
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    15:30
    Штурм
    2:1
    Тироль
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Рапид
    1:2
    Аустрия
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 7 тур
    9 октября, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:30
    Левадиакос
    1:1
    ПАОК
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    19:30
    Панатинаикос
    1:0
    Астерас
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:15
    Арис
    0:2
    АЕК
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 10 тур
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Кристал Пэлас
    2:1
    Лидс
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    16:00
    Вест Хэм
    3:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:30
    Арсенал
    3:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:00
    Эвертон
    1:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 9 тур
    9 октября, воскресенье
    16:30
    Боруссия
    5:2
    Кельн
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:30
    Герта
    2:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    20:30
    Штутгарт
    0:1
    Унион
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 11 тур
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    2:2
    Фастав
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Словацко
    2:4
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Слован
    0:0
    Баник
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    20:00
    Сигма
    2:0
    Славия
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 10 тур
    9 октября, воскресенье
    17:00
    Килмарнок
    2:2
    Хартс
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 9 тур
    9 октября, воскресенье
    17:30
    Боавишта
    1:1
    Маритиму
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    20:00
    Каза Пиа
    0:1
    Визела
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    22:30
    Брага
    0:1
    Шавиш
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 25 тур
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Буде-Глимт
    4:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Мольде
    5:0
    ХамКам
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Стремсгодсет
    1:2
    Тромсе
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Одд
    1:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    18:00
    Викинг
    0:3
    Лиллестрем
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    3:0
    Волеренга
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 47 тур
    9 октября, воскресенье
    21:30
    Атланта Юнайтед
    1:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:30
    Чикаго Файр
    1:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:30
    Ди Си Юнайтед
    2:5
    Цинциннати
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:30
    Интер
    1:3
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:0
    Шарлотт
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:30
    Орландо Сити
    2:1
    Коламбус
    Матч завершен
    9 октября, воскресенье
    21:30
    Филадельфия Юнион
    4:0
    Торонто
    Матч завершен
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