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    Расписание матчей 01-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 40 тур
    1 сентября, четверг
    02:00
    Филадельфия Юнион
    4:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    02:30
    Торонто
    2:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    03:30
    Хьюстон
    2:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    03:30
    Нэшвилл
    4:1
    Колорадо
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    04:00
    Остин
    1:2
    Портленд
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    3:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 39 тур
    1 сентября, четверг
    02:30
    Коламбус
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    02:30
    Монреаль Импакт
    0:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    02:30
    Орландо Сити
    3:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 8 тур
    1 сентября, четверг
    03:00
    Нью-Йорк Сити
    1:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    1 сентября, четверг
    04:00
    Мексика
    0:1
    Парагвай
    Матч завершен
    Россия. МФЛ (2022/2023), 9 тур, группа A
    1 сентября, четверг
    16:00
    Оренбург (мол)
    0:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2022/2023), 1/128 финала
    1 сентября, четверг
    18:00
    Знамя
    1:2
    Пересвет
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 3 тур
    1 сентября, четверг
    21:00
    АЗ Алкмаар
    1:1
    НЕК
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 5 тур
    1 сентября, четверг
    21:30
    Андерлехт
    0:1
    Гент
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 4 тур
    1 сентября, четверг
    21:45
    Аталанта
    3:1
    Торино
    Матч завершен
    1 сентября, четверг
    21:45
    Болонья
    1:1
    Салернитана
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 5 тур
    1 сентября, четверг
    22:00
    Лестер
    0:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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