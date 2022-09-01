август 2022
сентябрь 2022
США. МЛС 2022, 40 тур
1 сентября, четверг
02:00
Матч завершен
1 сентября, четверг
02:30
Матч завершен
1 сентября, четверг
03:30
Матч завершен
1 сентября, четверг
04:30
Матч завершен
США. МЛС 2022, 39 тур
1 сентября, четверг
02:30
Матч завершен
1 сентября, четверг
02:30
Матч завершен
1 сентября, четверг
02:30
Матч завершен
США. МЛС 2022, 8 тур
1 сентября, четверг
03:00
Матч завершен
Россия. МФЛ (2022/2023), 9 тур, группа A
1 сентября, четверг
16:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2022/2023), 1/128 финала
Голландия. Эредивизие (2022/2023), 3 тур
1 сентября, четверг
21:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 5 тур
Италия. Серия А (2022/2023), 4 тур
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 5 тур
1 сентября, четверг
22:00
Матч завершен