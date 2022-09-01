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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Колорадо
Нэшвилл - Колорадо: обзор матча 01 сентября 2022
Нэшвилл
01.09.2022, четверг, 03:30
США. МЛС, 40 тур
4 : 1
Завершен
Колорадо
29'
Х. Мухтар (П)
54'
Х. Мухтар
61'
Я. Шаффельбург
75'
Х. Мухтар
35'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Колорадо
90'
Замена
C. Warner
️️️️
Д. Рубио
90'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
F. GutiÃ©rrez
Замена
Э. Миллер
️️️️
Ш. Мур
88'
82'
Замена
M.
️️️️
Б. Акоста
82'
Замена
Д. Япи
️️️️
Г. Зардес
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Х. Мухтар
79'
Замена
E. Zubak
️️️️
С. Джей Сапонг
79'
76'
Замена
С. Николсон
️️️️
J. Lewis
ГОЛ! 4:1!
Х. Мухтар
75'
71'
Желтая карточка
Б. Акоста
Желтая карточка
Д. МакКарти
70'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Я. Шаффельбург
63'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
63'
ГОЛ! 3:1!
Я. Шаффельбург
61'
Желтая карточка
Р. Леаль
59'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мухтар
Пас отдал
Р. Леаль
54'
Желтая карточка
А. Годой
45'
41'
Желтая карточка
Л. Абубакар
35'
ГОЛ! 1:1!
Г. Зардес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мухтар
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нэшвилл
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Сэм Николсон
ЦП
22
Max
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
2-4-4
1
25
Циммерман
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
11
Леаль
54
9
Сапонг
18
Мур
5
18
Шаффельбург
3-2-5
2
5
Абубакар
16
Эстевес
6
Акоста
7
Барриос
23
Ярброу
9
Зардес
13
11
Рубио
33
18
Мур
15
Миллер
15
Миллер
18
Мур
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
10
Мухтар
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
10
Мухтар
9
Сапонг
11
11
9
Сапонг
18
Шаффельбург
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Шаффельбург
13
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
13
14
19
Николсон
19
Николсон
14
6
Акоста
22
22
6
Акоста
9
Зардес
77
Япи
77
Япи
9
Зардес
11
Рубио
32
32
11
Рубио
Остались в запасе
Нэшвилл
Колорадо
4
Dave Romney
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
4
Dave Romney
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нэшвилл - Колорадо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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