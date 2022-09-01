Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр: обзор матча 01 сентября 2022
Нью-Инглэнд Революшн
01.09.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 39 тур
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
80'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Б. Гутьеррес
Замена
J. Rennicks
️️️️
N. Buck
80'
76'
Желтая карточка
М. Пинеда
Замена
E. Boateng
️️️️
M.
72'
Замена
D. Rivera
️️️️
T. McNamara
72'
71'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
К. Мюллер
59'
Замена
М. Пинеда
️️️️
A. Reynolds
29'
Желтая карточка
Ф. Наварро
22'
Пенальти не реализован!
К. Мюллер
Желтая карточка
H. Kessler
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
8
Крис Мюллер
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
4-3-4
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
21
10
Хиль
26
7
Боу
13
1
Петрович
2-2-1-1-5
3
29
Наварро
2
Секулич
31
Наварро
21
Герберс
11
Гутьеррес
8
Мюллер
22
Дуран
36
22
Теран
44
Слонина
26
72
72
26
21
9
9
21
13
24
24
13
36
22
Пинеда
22
Пинеда
36
11
Гутьеррес
10
Шакири
10
Шакири
11
Гутьеррес
8
Мюллер
4
Эспиноса
4
Эспиноса
8
Мюллер
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
27
Kendall Burks
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+