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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Портленд
Остин - Портленд: обзор матча 01 сентября 2022
Остин
01.09.2022, четверг, 04:00
США. МЛС, 40 тур
1 : 2
Завершен
Портленд
16'
Б. Туилома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Портленд
Замена
D. Hoesen
️️️️
М. Уррути
45'
+6
42'
Желтая карточка
Д. Жупарич
Желтая карточка
М. Уррути
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Туилома
Пас отдал
Э. Уильямсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Danny Hoesen
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Tega Ikoba
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
3-2-2-3
1
24
18
Касканте
28
Габриэльсен
4
Ринг
13
9
Дриусси
17
Галлахер
37
Уррути
7
Перейра
77
Факундес
4-3-2-1
31
Ивачич
28
Туилома
13
Жупарич
18
МакГроу
26
Браво
29
Бланко
21
Чара
19
Уильямсон
10
Морено
8
Чара
27
Асприлья
37
Уррути
9
9
37
Уррути
Остались в запасе
Остин
Портленд
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Tega Ikoba
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
8
Felipe Martins
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
17
Tega Ikoba
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Остин - Портленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
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Остин
Портленд
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