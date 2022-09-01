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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес: обзор матча 01 сентября 2022
Динамо Хьюстон
01.09.2022, четверг, 03:30
США. МЛС, 40 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
13'
С. Феррейра (П)
75'
Г. Дорси
19'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
Вторая желтая
Д. Керен
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
К. Акоста
Желтая карточка
Д. Керен
90'
+3
Замена
R. Avila
️️️️
С. Феррейра
89'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Родригес
76'
ГОЛ! 2:1!
Г. Дорси
Пас отдал
А. Карраскилья
75'
72'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Д. Кьеллини
72'
Замена
Д. Буанга
️️️️
К. Аранго
64'
Замена
Х. Мурильо
️️️️
Э. Сегура
59'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
Ф. Эскобар
59'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Вела
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Аранго
Пас отдал
К. Вела
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Феррейра
13'
11'
Желтая карточка
И. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Матиас Вера
ОП
22
Фафа Пико
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Данни Трехо
ЦФ
2-1-3-4
12
Кларк
21
Лундквист
26
Паркер
22
Вера
22
Пико
8
Карраскилья
21
Бэйрд
11
Феррейра
24
Дорси
23
Бартлоу
8
Родригес
4-1-2-3
71
Крепо
14
Кьеллини
24
Эскобар
3
Акоста
4
Сегура
6
Санчес
8
Сифуэнтес
24
Холлингшид
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
8
Родригес
24
Керен
24
Керен
8
Родригес
11
Феррейра
14
14
11
Феррейра
24
Эскобар
6
Паласиос
6
Паласиос
24
Эскобар
14
Кьеллини
25
Ибеага
25
Ибеага
14
Кьеллини
4
Сегура
3
Мурильо
3
Мурильо
4
Сегура
17
Аранго
99
Буанга
99
Буанга
17
Аранго
10
Вела
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Вела
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
15
Латиф Блессинг
АП
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
15
Латиф Блессинг
АП
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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