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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - НЕК
АЗ Алкмаар - НЕК: обзор матча 01 сентября 2022
АЗ Алкмаар
01.09.2022, четверг, 21:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
57'
Й. Одгор
54'
И. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - НЕК
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бруйин
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
88'
84'
Замена
К. Вердонк
️️️️
М. Дуэлунн
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Й. Одгор
83'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
79'
76'
Замена
Л. Димата
️️️️
Э. Тавсан
69'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
П. Маркеш
ГОЛ! 1:1!
Й. Одгор
Пас отдал
П. Хацидиакос
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
И. Маркес
Пас отдал
У. Таннан
Желтая карточка
Д. де Вит
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
6
Уссама Таннан
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-4-1-1
12
Верхюлст
6
Керкез
31
Беукема
23
Деккер
4
Хацидиакос
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
21
Одгор
4-2-2-2
24
Силлессен
4
Маркес
4
Крамер
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
6
Пропер
20
Шоне
7
Тавсан
10
Дуэлунн
43
Маркеш
6
Таннан
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
21
Одгор
9
Бараши
9
Бараши
21
Одгор
10
Дуэлунн
24
Вердонк
24
Вердонк
10
Дуэлунн
43
Маркеш
5
Бруйин
5
Бруйин
43
Маркеш
7
Тавсан
11
Димата
11
Димата
7
Тавсан
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
НЕК
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча АЗ Алкмаар - НЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
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