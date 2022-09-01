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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 сентября 2022
Лестер
01.09.2022, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
23'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
88'
Замена
Фред
️️️️
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Д. Варди
87'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
87'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Ю. Тилеманс
76'
68'
Замена
К. Роналду
️️️️
Д. Санчо
59'
Замена
Каземиро
️️️️
Э. Эланга
49'
Желтая карточка
Л. Мартинес
43'
Желтая карточка
Т. Маласья
28'
Желтая карточка
Д. Далот
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
32
Матей Коварж
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Уорд
33
Томас
35
Эванс
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
6
Мартинес
3
Маласья
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
19
Эланга
9
Рэшфорд
24
Эриксен
18
Тилеманс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
18
Тилеманс
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
19
Эланга
5
Каземиро
5
Каземиро
19
Эланга
9
Рэшфорд
7
Фред
7
Фред
9
Рэшфорд
19
Санчо
7
Роналду
7
Роналду
19
Санчо
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Том Хитон
ВР
32
Матей Коварж
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
32
Матей Коварж
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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