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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Сиэтл
Орландо Сити - Сиэтл: обзор матча 01 сентября 2022
Орландо Сити
01.09.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 39 тур
3 : 2
Завершен
Сиэтл
26'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Сиэтл
36'
Желтая карточка
А. Рольдан
Пенальти не реализован!
М. Перейра
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Русняк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
4-3-3
1
Галлезе
8
Моутинью
3
Карлос
21
Шлегель
13
Руан
10
Перейра
5
Араухо
30
Урсо
13
Акинделе
16
Джоаккини
77
Ангуло
3-2-3-1-1
24
Фрай
28
Гомес Андраде
25
Раген
94
16
Рольдан
5
Толо
6
Лейва
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
9
Руидиас
Остались в запасе
Орландо Сити
Сиэтл
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
9
Эркан Кара
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
9
Эркан Кара
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Орландо Сити - Сиэтл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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