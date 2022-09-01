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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Гент
Андерлехт - Гент: обзор матча 01 сентября 2022
Андерлехт
01.09.2022, четверг, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Гент
69'
У. Кюйперс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Гент
Замена
Н. Ангуло
️️️️
М. Стройкенс
88'
Желтая карточка
Ф. Силва
85'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Я. Версхарен
83'
81'
Замена
Б. Годо
️️️️
А. Кастро-Монтес
81'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Х. Хонг
74'
Желтая карточка
Х. Хонг
Желтая карточка
М. Стройкенс
72'
Замена
К. Арнстад
️️️️
М. Кана
71'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Рафаэлов
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Кюйперс
61'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
60'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Э. Юлсагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Гент
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
4-3-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
62
Мурильо
55
Кана
3
Делкруа
16
Версхарен
9
Амузу
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
21
Силва
6
Дебаст
4-5-1
33
Руф
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
20
Хонг
29
Депуатр
29
Стройкенс
10
Ангуло
10
Ангуло
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
14
Раман
14
Раман
11
Рафаэлов
55
Кана
10
Арнстад
10
Арнстад
55
Кана
16
Версхарен
94
Эспозито
94
Эспозито
16
Версхарен
17
Кастро-Монтес
31
Годо
31
Годо
17
Кастро-Монтес
20
Хонг
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Хонг
17
Юлсагер
99
Кюйперс
99
Кюйперс
17
Юлсагер
Остались в запасе
Андерлехт
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Андерлехт - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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