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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 01 сентября 2022
Аталанта
01.09.2022, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Торино
45+3'
Т. Коопмейнерс (П)
47'
Т. Коопмейнерс
84'
Т. Коопмейнерс (П)
77'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Торино
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Коопмейнерс
84'
82'
Желтая карточка
Н. Влашич
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
80'
Замена
М. Руджери
️️️️
Р. Толой
80'
77'
ГОЛ! 2:1!
Н. Влашич
Пас отдал
П. Пеллегри
75'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Сек
67'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
Замена
А. Лукман
️️️️
Эдерсон
58'
ГОЛ! 2:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Б. Соппи
47'
46'
Желтая карточка
А. Буонджорно
46'
Замена
М. Войвода
️️️️
О. Эйна
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Д. Дзаппакоста
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Коопмейнерс
45'
+3
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
41'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Сапата
37'
19'
Желтая карточка
О. Эйна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
5
Околи
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
15
де Рон
2
Соппи
13
Эдерсон
8
Пашалич
91
Сапата
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
19
Лазаро
26
Джиджи
4
Буонджорно
34
Эйна
15
Родригес
17
Линетти
19
Сек
23
Лукич
45
Влашич
19
Санабрия
77
Дзаппакоста
20
Цортеа
20
Цортеа
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
11
Лукман
11
Лукман
13
Эдерсон
2
Толой
13
Руджери
13
Руджери
2
Толой
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
19
Хойлунд
19
Хойлунд
91
Сапата
34
Эйна
23
Войвода
23
Войвода
34
Эйна
19
Сек
28
Радоньич
28
Радоньич
19
Сек
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Аталанта
Торино
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Аталанта - Торино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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