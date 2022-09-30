август 2022
сентябрь 2022
Россия. МФЛ (2022/2023), 12 тур, группа A
30 сентября, пятница
10:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
14:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
15:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 5 тур
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 11 тур
Россия. МФЛ (2022/2023), 12 тур, группа B
30 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
15:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
15:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 2
Белоруссия. Высшая лига 2022, 23 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 11 тур
Португалия. Примейра (2022/2023), 8 тур
Германия. Бундеслига (2022/2023), 8 тур
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 10 тур
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 12 тур
30 сентября, пятница
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 7 тур
Франция. Лига 1 (2022/2023), 9 тур