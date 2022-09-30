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    Расписание матчей 30-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. МФЛ (2022/2023), 12 тур, группа A
    30 сентября, пятница
    10:00
    Урал (мол)
    3:3
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    13:00
    УОР №5
    2:3
    Нижний Новгород (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    13:00
    Строгино (мол)
    0:1
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    14:00
    Оренбург (мол)
    1:1
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    15:00
    Торпедо (мол.)
    1:1
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 5 тур
    30 сентября, пятница
    13:00
    Верес
    2:2
    Рух
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    17:00
    Металлист 1925
    2:0
    Колос
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 11 тур
    30 сентября, пятница
    13:00
    Ессентуки
    0:1
    Форте
    Матч завершен
    Россия. МФЛ (2022/2023), 12 тур, группа B
    30 сентября, пятница
    13:00
    Химки (мол)
    0:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    13:00
    Сочи (мол)
    4:5
    Чертаново (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    15:00
    Факел (мол.)
    4:1
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    15:00
    Ахмат (мол)
    2:1
    Академия Кубань
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    16:00
    Краснодар (мол)
    1:1
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 2
    30 сентября, пятница
    16:00
    Космос
    6:2
    Коломна
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 23 тур
    30 сентября, пятница
    17:45
    Днепр
    1:2
    Слуцк
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    20:00
    Гомель
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 11 тур
    30 сентября, пятница
    20:00
    Ольборг
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 8 тур
    30 сентября, пятница
    21:00
    Спортинг
    3:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    30 сентября, пятница
    23:15
    Порту
    4:1
    Брага
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 8 тур
    30 сентября, пятница
    21:30
    Бавария
    4:0
    Байер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 10 тур
    30 сентября, пятница
    21:45
    Стандард
    0:2
    Серен
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 12 тур
    30 сентября, пятница
    22:00
    Халл Сити
    0:2
    Лутон Таун
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 7 тур
    30 сентября, пятница
    22:00
    Атлетик
    4:0
    Альмерия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 9 тур
    30 сентября, пятница
    22:00
    Анжер
    0:3
    Марсель
    Матч завершен
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